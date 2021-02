Uomini e Donne, storica dama lascia il programma disperata: “Finisce qua” (FOTO) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Brutta lite a Uomini e Donne tra Aurora e Giancarlo La programmazione di Uomini e Donne continua ad appassionare milioni di telespettatori. Tuttavia, nelle ultime ore però, il pubblico che guarda da casa si è indignato per quanto successo nella puntata del Trono over trasmesso su Canale 5 mercoledì , 3 febbraio 2021. I protagonisti dell’appuntamento sono stati Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci. Quest’ultimi hanno avuto una violenta discussione che ha esasperato gli animi di tutti i presenti in studio. Il motivo di tanta rabbia da parte del cavaliere nei confronti della dama bionda nasce dalla sua convinzione che lei, con l’aiuto dell’ex dama Veronica Ursida, attacchi il Cellucci e sua figlia 17enne sui social utilizzando profili fake. Ma andiamo a vedere nello ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 febbraio 2021) Brutta lite atra Aurora e Giancarlo Lazione dicontinua ad appassionare milioni di telespettatori. Tuttavia, nelle ultime ore però, il pubblico che guarda da casa si è indignato per quanto successo nella puntata del Trono over trasmesso su Canale 5 mercoledì , 3 febbraio 2021. I protagonisti dell’appuntamento sono stati Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci. Quest’ultimi hanno avuto una violenta discussione che ha esasperato gli animi di tutti i presenti in studio. Il motivo di tanta rabbia da parte del cavaliere nei confronti dellabionda nasce dalla sua convinzione che lei, con l’aiuto dell’exVeronica Ursida, attacchi il Cellucci e sua figlia 17enne sui social utilizzando profili fake. Ma andiamo a vedere nello ...

6000sardine : SOS lanciato da @RescueMed Ci sono 110 donne, uomini e bambini su un gommone che sta imbarcando acqua; e 90 nei p… - trash_italiano : #uominiedonne, bufera sul programma per la puntata andata in onda oggi: 'non avrebbero dovuto permetterlo' - istat_it : Autori e vittime di omicidio: nel 2019 omicidi in calo. Crescono quelli in famiglia: vittime soprattutto donne, uo… - SavioFicorella : RT @Abbon_: Gli uomini irresponsabili amano l’aborto,poiché li fa sentire sollevati dalle conseguenze delle proprie azioni. Gli uomini veri… - ImmaMaghy : Sui prelemi Dayane: “Che noia tutto questo perché è peggio di Uomini e Donne” Tommaso: “E che si vivessero in tr… -