UNO | il gioco della Mattel diventerà un film con star il rapper Lil Yachty

Mattel ha annunciato che il gioco UNO diventerà un film e il protagonista sarà il rapper Lil Yachty, coinvolto anche come produttore. Il gioco di carte UNO potrebbe diventare un film e il rapper Lil Yachty ha ottenuto il ruolo da protagonista del progetto che verrà realizzato grazie alla collaborazione con Mattel films. I marchi dell'azienda di giocattoli sono già al centro di vari lungometraggi in fase di sviluppo come un horror legato a Magic 8 Ball e gli attesi film ispirati a Barbie e Hot Wheels. UNO viene descritto come una commedia legata a una rapina e ambientata nel mondo underground della musica hip hop, nella città di Atlanta.

