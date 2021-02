Una Vita, anticipazioni spagnole: Rosina scopre che Liberto dà lezioni private per denaro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ancora per un anno e mezzo, le avventure di Una Vita andranno in onda su Canale 5, ma intanto ci si chiede come calerà il sipario sulla soap opera iberica. Per il momento non ci sono certezze, soltanto mere ipotesi. Lolita potrebbe innamorarsi di nuovo dopo la morte del suo amato Antonito. Felipe potrebbe morire visto che le sue condizioni di salute non sembrano migliorare. Anche Genoveva potrebbe perdere la Vita, forse a causa di Aurelio, ossia l'uomo che ha sposato. E quale sarà il finale riservato a Rosina e Liberto? Intanto dalla Spagna arrivano aggiornamenti in merito a questa coppia, che è riuscita a sopravvivere in tutti questi anni nonostante le mille insidie. anticipazioni Una Vita, Liberto cerca di risollevare le disastrose sorti economiche di ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ancora per un anno e mezzo, le avventure di Unaandranno in onda su Canale 5, ma intanto ci si chiede come calerà il sipario sulla soap opera iberica. Per il momento non ci sono certezze, soltanto mere ipotesi. Lolita potrebbe innamorarsi di nuovo dopo la morte del suo amato Antonito. Felipe potrebbe morire visto che le sue condizioni di salute non sembrano migliorare. Anche Genoveva potrebbe perdere la, forse a causa di Aurelio, ossia l'uomo che ha sposato. E quale sarà il finale riservato a? Intanto dalla Spagna arrivano aggiornamenti in merito a questa coppia, che è riuscita a sopravvivere in tutti questi anni nonostante le mille insidie.Unacerca di risollevare le disastrose sorti economiche di ...

