Una vita anticipazioni: Genoveva sospetta ma Marcia e Felipe si sono separati (Di venerdì 5 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata più lunga di Una vita che ci terrà compagnia nel pomeriggio di domenica 7 febbraio 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama degli episodi che potremo seguire nel pomeriggio di domenica. Stando alle ultime anticipazioni, il 7 febbraio dovremmo vedere la seconda parte dell’episodio 1119 e la prima dell’episodio 1120. Come avrete visto, Felipe e Marcia vivono un momento complicato. La donna lo ama ma allo stesso tempo si sente in colpa per quello che sta succedendo con Santiago. In fondo è lui suo marito. Felipe però non ha intenzione di perdere la donna che ama. Intanto Genoveva ha capito che Felipe si è riavvicinato forse a Marcia ma non ha le prove per dimostrarlo e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 febbraio 2021) Che cosa succederà nella puntata più lunga di Unache ci terrà compagnia nel pomeriggio di domenica 7 febbraio 2021? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama degli episodi che potremo seguire nel pomeriggio di domenica. Stando alle ultime, il 7 febbraio dovremmo vedere la seconda parte dell’episodio 1119 e la prima dell’episodio 1120. Come avrete visto,vivono un momento complicato. La donna lo ama ma allo stesso tempo si sente in colpa per quello che sta succedendo con Santiago. In fondo è lui suo marito.però non ha intenzione di perdere la donna che ama. Intantoha capito chesi è riavvicinato forse ama non ha le prove per dimostrarlo e ...

