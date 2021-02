Una delusione il prezzo dello Xiaomi Mi 11, in Italia fin troppo salato (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sembra oramai dato per scontato il prezzo dello Xiaomi MI 11 in Italia. Dopo la conferma del lancio commerciale nostrano ed europeo per il prossimo 8 febbraio, attraverso una serie di leak sembrerebbe essere pure abbastanza certo il costo del dispositivo nelle sue due varianti principali per taglio di memoria. Le speranze di ottenere un dispositivo dal valore contenuto devono lasciare il posto ad un’amara possibilità. ossia che il device (dalle nostre parti) costerà molto di più che in Cina. Il lancio dello Xiaomi MI 11 in terrà asiatica è avvenuto lo scorso 28 dicembre: la variante da 8 GB di RAM e 128 GB è stata venduta a 3999 yuan ossia 516 euro mentre quella da 12 GB e 256 GB a 4699 yuan ossia 645 euro. Certo è che dalle nostre parti non ci saremmo aspettati esattamente il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sembra oramai dato per scontato ilMI 11 in. Dopo la conferma del lancio commerciale nostrano ed europeo per il prossimo 8 febbraio, attraverso una serie di leak sembrerebbe essere pure abbastanza certo il costo del dispositivo nelle sue due varianti principali per taglio di memoria. Le speranze di ottenere un dispositivo dal valore contenuto devono lasciare il posto ad un’amara possibilità. ossia che il device (dalle nostre parti) costerà molto di più che in Cina. Il lancioMI 11 in terrà asiatica è avvenuto lo scorso 28 dicembre: la variante da 8 GB di RAM e 128 GB è stata venduta a 3999 yuan ossia 516 euro mentre quella da 12 GB e 256 GB a 4699 yuan ossia 645 euro. Certo è che dalle nostre parti non ci saremmo aspettati esattamente il ...

