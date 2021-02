Un posto al sole anticipazioni: torna IGOR VOLPICELLI. Novità per Rossella? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante l’autunno 2020, a Un posto al sole avevamo avuto modo di conoscere il professor IGOR VOLPICELLI (Massimiliano Buzzanca), un importante medico a cui Rossella (Giorgia Gianetiempo) aveva intenzione di chiedere la tesi. Tale volontà aveva provocato parecchi problemi nella vita della figlia di Silvia, in quanto suo malgrado si era creata una spiacevole rivalità con l’amica Ilaria (Greta Berti). E quest’ultima, invidiosa più che mai ritenendo di essere stata danneggiata da Rossella, le si era ritorta contro “avvicinandosi” per un attimo persino a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Se lo scossone tra Pat e Ross è tutto sommato durato poco, è l’amicizia tra le due ragazze che a ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante l’autunno 2020, a Unalavevamo avuto modo di conoscere il professor(Massimiliano Buzzanca), un importante medico a cui(Giorgia Gianetiempo) aveva intenzione di chiedere la tesi. Tale volontà aveva provocato parecchi problemi nella vita della figlia di Silvia, in quanto suo malgrado si era creata una spiacevole rivalità con l’amica Ilaria (Greta Berti). E quest’ultima, invidiosa più che mai ritenendo di essere stata danneggiata da, le si era ritorta contro “avvicinandosi” per un attimo persino a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Se lo scossone tra Pat e Ross è tutto sommato durato poco, è l’amicizia tra le due ragazze che a ...

