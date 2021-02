Un Posto Al Sole Anticipazioni dall'8 al 12 febbraio 2021: Silvia, delusa da Michele, prende una decisione inaspettata! (Di venerdì 5 febbraio 2021) Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dall'8 al 12 febbraio 2021. Leggi su comingsoon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Scopriamo lee le Trame di Unalper le le Puntate della Soap, in onda questa settimana'8 al 12

fabmar78 : RT @TheJackSparrow: Che meraviglia quando le persone finte si levano dai coglioni da sole... Basta dirgli la verità in faccia... (Non post… - EmanueleFire : @AAngelo1994 Come se paeagonassi Friends a un posto al sole - AuricchioAurora : RT @Camillamariani4: @Stella01961507 Capisco il punto, ma ormai è in cima alla catena alimentare, non deve eseguire ordini, quindi mi viene… - AuricchioAurora : RT @Camillamariani4: @AretusaMoro Non lo è infatti, ma io scommetterei circa il mega ego di un uomo simile, che ha tutto, quindi magari vuo… - leone52641 : RT @TheJackSparrow: Che meraviglia quando le persone finte si levano dai coglioni da sole... Basta dirgli la verità in faccia... (Non post… -