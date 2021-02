Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di venerdì 5 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.20 – Napoli, Ghoulam positivo al Covid-19: il comunicato – Attraverso una nota ufficiale, il Napoli ha comunicato la positività al Covid-19 di Ghoulam: «Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio». Ore 9.05 – Juve Roma, la sfida infinita e gli ultimi incroci mancati. Per il momento – Dzeko e Allegri, gli incroci mancati che scaldano la sfida tra Juve e Roma allo Stadium. Pirlo, intanto, è a caccia della sesta vittoria ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.20 – Napoli, Ghoulam positivo al Covid-19: il comunicato – Attraverso una nota ufficiale, il Napoli ha comunicato la positività al Covid-19 di Ghoulam: «Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio». Ore 9.05 – Juve Roma, la sfida infinita e gli ultimi incroci mancati. Per il momento – Dzeko e Allegri, gli incroci mancati che scaldano la sfida tra Juve e Roma allo Stadium. Pirlo, intanto, è a cacciasesta vittoria ...

