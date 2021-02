Ufficiale | Rullo nuovo presidente e AD del Novara

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il, con una nota, ha comunicato che “a seguito del CDA tenutosi in data odierna, il Sig. Maurizioè stato eletto comedel Club e del CDA, nonché come Amministratore Delegato della Società”. Tutto ciò è avvenuto a seguito delle dimissioni di Marcello Cianci, coinvolto in una antipatica vicenda giudiziaria. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Società Novara Calcio comunica che, a seguito del CDA tenutosi in data odierna, il Sig. Maurizio Rullo è stato eletto come nuovo Presidente del Club e del CDA, nonché ...