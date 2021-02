UFFICIALE Pellè è un nuovo giocatore del Parma: il comunicato (Di venerdì 5 febbraio 2021) Graziano Pellè è ufficialmente un nuovo calciatore del Parma: l’attaccante ha firmato il suo contratto con i gialloblu Graziano Pellè è un nuovo calciatore del Parma. L’attaccante classe 1985 è arrivato ieri in Italia per sostenere le visite mediche ed oggi ha firmato il contratto che lo legherà al Parma. Pellè, conclusa la sua avventura in Cina, proverà ad aiutare il Parma nella corsa alla salvezza aggiungendo esperienza e gol all’attacco di Roberto D’Aversa. I gialloblu al momento sono al penultimo posto. comunicato – «Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Graziano Pellè (San Cesario di Lecce, 15 luglio 1985). Il giocatore ha firmato un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grazianoè ufficialmente uncalciatore del: l’attaccante ha firmato il suo contratto con i gialloblu Grazianoè uncalciatore del. L’attaccante classe 1985 è arrivato ieri in Italia per sostenere le visite mediche ed oggi ha firmato il contratto che lo legherà al, conclusa la sua avventura in Cina, proverà ad aiutare ilnella corsa alla salvezza aggiungendo esperienza e gol all’attacco di Roberto D’Aversa. I gialloblu al momento sono al penultimo posto.– «IlCalcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Graziano(San Cesario di Lecce, 15 luglio 1985). Ilha firmato un ...

