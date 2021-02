Uccide il cane del vicino | pensionato spara all’animale per dispetto

sardanews : Guspini, uccide il cane del vicino a fucilate: pensionato denunciato - sardanews : Con un fucile rubato ad Arcidano uccide il cane di un vicino - AndFranchini : L'uomo che ammazza il cane del vicino di casa 'per dispetto' - LinkOristano : Con un #fucile #rubato ad #Arcidano #uccide il #cane di un #vicino - - sardanews : Spara e uccide un cane per dispetto: denunciato un pensionato a Guspini -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide cane

A far scattare le indagini dei carabinieri è stata la denuncia presentata dal proprietario del, un 65enne. Alle 11 il vicino ha ucciso l'animale, colpendolo con un colpo di fucile. I carabinieri ...GUSPINI.con una fucilata ildel vicino di podere che gli dava fastidio e impauriva i suoi animali domestici. Un pensionato 80enne di Guspini denunciato in stato di libertà per "uccisione di ...Un povero ed indifeso animale paga il livore e la rabbia tipico di vicini in cattivi rapporti: un uomo uccide il cane del vicino a fucilate ...Lazio, terribile aggressione a Igli Tare: ucciso il suo cane. Il fatto si è verificato all'Olgiata, il quartiere di Roma dove il ds risiede ...