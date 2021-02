Tv: 'Young Stories', nuova serie Rai sui giovani ai tempi dei social (4) (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - "La cosa più bella in questo lavoro è che si è creata una comunità - ha sottolineato Simona Ercolani di ‘Stand by me' - Abbiamo svolto un lavoro tutti insieme. Nei 13 ‘autoritratti' che abbiamo realizzato abbiamo messo la nostra competenza nel racconto televisivo, mentre i ‘13 ragazzi della tavola rotonda', come li chiamo, la loro competenza nell'utilizzo della potenza del linguaggio sui social, con il quale promuovono messaggi positivi per il futuro. L'idea che giovani parlino ad altri giovani, è stata molto interessante. Le statistiche mostrano che molti ragazzi, anche a causa della pandemia, oggi soffrono di disturbi del sonno e di insicurezza, sono aumentati i casi di autolesionismo e di suicidio. Parlare con i giovani è essenziale in un momento come questo. Ognuno di loro è portatore di un messaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - "La cosa più bella in questo lavoro è che si è creata una comunità - ha sottolineato Simona Ercolani di ‘Stand by me' - Abbiamo svolto un lavoro tutti insieme. Nei 13 ‘autoritratti' che abbiamo realizzato abbiamo messo la nostra competenza nel racconto televisivo, mentre i ‘13 ragazzi della tavola rotonda', come li chiamo, la loro competenza nell'utilizzo della potenza del linguaggio sui, con il quale promuovono messaggi positivi per il futuro. L'idea cheparlino ad altri, è stata molto interessante. Le statistiche mostrano che molti ragazzi, anche a causa della pandemia, oggi soffrono di disturbi del sonno e di insicurezza, sono aumentati i casi di autolesionismo e di suicidio. Parlare con iè essenziale in un momento come questo. Ognuno di loro è portatore di un messaggio ...

