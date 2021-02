(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – èla protagonista della prossima puntata de ‘L’Ospite”, l’appuntamento politico del sabato pomeriggio di Skycondotto da Massimo Leoni, in ondaalle 14.30. Il botta e risposta con la senatrice di +Europa sarà l’occasione per parlare delle possibili evoluzioni del mandato a Mario Draghi e di quale potrebbe essere il suo programma di Governo, anche alla luce della composizione della maggioranza che potrebbe sostenerlo.La cifra de ‘L’Ospite” è la schiettezza nel rapporto tra ospite e intervistatore ma anche con il pubblico. Prima del faccia a faccia Massimo Leoni, ascoltato dall’ospite, anticiperà agli spettatori riflessioni e opinioni sulla personalità intervistata e i principali quesiti sui quali chiederà delle risposte. Inoltre in ogni puntata l’ospite sceglierà, ...

SkyTG24 : Covid, Ippolito: 'Vietare aerei, stadi, cinema e ristoranti a chi non si vaccina' - SkyTG24 : Queen: 30 anni fa usciva 'Innuendo', l'album d'addio di Freddie Mercury - stebellentani : ++ Locatelli, entro giugno attesi almeno 20 milioni vaccinati ++ Disponibilità entro quella data quantificabile in… - MMastrantuono : RT @SkyTG24: Crisi governo, Zingaretti: Renzi contro alleanza Pd con Leu e M5S, “gli toglieva spazio” - TV7Benevento : Tv: Sky Tg24, a 'L’Ospite' domani Emma Bonino... -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Tg24

Sky Tg24

Dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, saranno rivelate le norme di sicurezza previste nei giorni del Festival di Sanremo 2021. Si trata di regole per evitare assembramenti e ...Penultimo appuntamento suAtlantic con la seconda, attesissima stagione di 'A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe'. Scorri la gallery con le foto e le anticipazioni degli episodi 7 e 8, in onda sabato 6 ...