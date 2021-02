Tv: ascolti, 'Che Dio ci aiuti 6' stravince la serata (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nell'accee prime time Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' ha conquistato 4.986.000 telespettatori e il 18,2% di share, mentre 'Striscia la notizia' su Canale 5 ne ha ottenuti 4.231.000 pari al 15,42%. Anche nel preserale è in testa la rete ammiraglia Rai con 'L'Ererdità', visto da 4.770.000 telespettatori e il 22,27% di share, mentre 'Caduta libera!' su Canale 5 è stato visto da 3.717.000 telespettatori con il 17,7%. Nel complesso le reti Rai hanno fatto l''en plein' conquistando la prima serata, con 9.901.000 telespettatori e il 36,77% di share, la seconda serata con 4.128.000 e il 33,76%, e l'intera giornata con 3.961.000 telespettatori e il 36,16% di share. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nell'accee prime time Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' ha conquistato 4.986.000 telespettatori e il 18,2% di share, mentre 'Striscia la notizia' su Canale 5 ne ha ottenuti 4.231.000 pari al 15,42%. Anche nel preserale è in testa la rete ammiraglia Rai con 'L'Ererdità', visto da 4.770.000 telespettatori e il 22,27% di share, mentre 'Caduta libera!' su Canale 5 è stato visto da 3.717.000 telespettatori con il 17,7%. Nel complesso le reti Rai hanno fatto l''en plein' conquistando la prima, con 9.901.000 telespettatori e il 36,77% di share, la secondacon 4.128.000 e il 33,76%, e l'intera giornata con 3.961.000 telespettatori e il 36,16% di share.

Mami43977485 : RT @francesca4967: #dalSilenzio Imparare a tacere. Lascia che la tua mente quieta, ascolti e impari Pitagora #VentagliDiParole #5febbraio h… - onlyxxwalls : RT @LTHQItaly: ? State ancora ascoltando Defenceless? Se lo state facendo da Spotify seguite questi semplici consigli per fare in modo che… - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 4 febbraio 2021. Che Dio ci Aiuti senza rivali (23.5%), Canale5 è Come un gatto in tangenziale… - addictiveloueh : RT @LTHQItaly: ? State ancora ascoltando Defenceless? Se lo state facendo da Spotify seguite questi semplici consigli per fare in modo che… - ddany_5 : Credo che stasera la puntata farà il botto di ascolti e la cosa mi fa rabbrividire. Spero di sbagliarmi. Io dico ba… -