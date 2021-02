Turismo | Welcomeasy | affitti brevi leva ripresa | puntare su strumenti digitali per sicurezza

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Labitalia) - "Sappiamo bene che di questi tempi qualunque previsione a lungo termine è rischiosa e azzardata, ma, analizzando i dati della prima ondata pandemica, qualche riflessione sul futuro possiamo sicuramente farla. Un elemento chiave che abbiamo notato dopo la prima ondata pandemica è stato sicuramente l'intensificarsi delle prenotazioni di case e appartamenti affittabili perperiodi, proprio perché percepite dagli ospiti come più sicure rispetto agli hotel. C'è stato anche un forte cambio di abitudini da parte degli italiani: l'obbligo di prossimità vissuto nel 2020 ha generato un lascito in termini di riscoperta delle destinazioni vicine con un impatto positivo sul mercato che avrà interessanti evoluzioni in questo 2021". Ad affermarlo Paolo Zennaro, co-founder e Ceo di, la startup innovativa dei check-in ...

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Welcomeasy

Travelnostop.com

...grazie alinterno, bisogna però tenerne sempre bene a mente il motivo, ovvero il grande bisogno di sicurezza da parte degli ospiti. "Per questo, noi abbiamo continuato a sviluppare...Eppure, grazie a servizi come quelli proposti dalla piattaforma, in grado di garantire sicurezza al personale e ai clienti oltre a generare un risparmio di tempo considerevole, l'interesse ...Come rilevato dai principali property manager del Paese, il tasso di occupazione degli appartamenti in affitto breve durante l'estate 2020 ha raggiunto rapidamente livelli pre-crisi. È stato indubbiam ..."Sappiamo bene che di questi tempi qualunque previsione a lungo termine è rischiosa e azzardata, ma analizzando i dati della prima ondata pandemica, qualche riflessione sul futuro possiamo sicuramente ...