Turismo, nasce 'Reggio Calabria Welcome': marchio collettivo per guardare oltre la crisi (Di venerdì 5 febbraio 2021) REGGIO CALABRIA – La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha presentato il marchio collettivo per la promozione turistica dell'area metropolitana: RC Reggio Calabria welcome. Un progetto frutto di una sinergia avviata con l'Accademia di Belle arti che ha realizzato il logo e 26 operatori della filiera turistica aderenti all'associazione Reggio Calabria welcome. Il nuovo marchio si pone l'obiettivo di aumentare il livello di qualità nell'offerta turistica cercando di far crescere il partenariato pubblico e privato.Tra le azioni già programmate una serie di incontri con tour operator e buyer del nord Italia ed europei, principalmente tedeschi, per presentare i prodotti turistici, tra questi: cultura e sport activity. Il marchio è stato illustrato oggi dal presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana, la direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria Maria Daniela Maisano e da Eleonora Uccellini in rappresentanza degli operatori turistici. TRAMONTANA: "CON REGGIO CALABRIA WELCOME GUARDIAMO OLTRE LA CRISI"

