Trovato morto in casa: non rispondeva al telefono da giorni (Di venerdì 5 febbraio 2021) La tragedia, inaspettata, l'uomo che non rispondeva al telefono da giorni e poi la triste scoperta, proprio nella sua casa. Da troppi giorni, ormai, un suo parente provava invano a contattarlo. Ma dall'altra parte nessuna risposta. Ore d'angoscia e preoccupazione per le persone vicine alla vittima di questa storia che arriva da Ancona. giorni e giorni di tentativi andati a vuoto, nessuna risposta, nessun cenno, del 56enne si erano letteralmente perse le tracce. Fino a quando, con la speranza ormai ridotta al niente, la decisione di cercare in casa sua, di affidare ai soccorsi la possibilità di comprendere se qualcosa di grave, di molto grave fosse accaduto. I vigli del fuoco e gli operatori sanitari si sono dunque recati a ...

