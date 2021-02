Trovato esplosivo in un Suv al confine tra Italia e Svizzera | evacuata la zona

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Vicino al valico di Gaggiolo, in provincia di Varese altra, la polizia doganale hadell’all’interno di un Suv. Per precauzione, gli edifici e le strutture commerciali dellasono state evacuate nel raggio di 500 metri. Sul posto sono intervenuti gli Artificieri e sono al lavoro le forze di Poliziane. Questo l’avviso diramato da AlertSwiss: “A seguito di un’operazione di polizia, il valico doganale di Stabio (sia commerciale sia turistico) è chiuso in entrambe le direzioni. Lainteressata si estende per un raggio di circa 500 metri a partire dal valico”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Allarme al confine Italia - Svizzera per dell'esplosivo trovato in un Suv nei pressi del valico di Gaggiolo (Varese). Edifici e strutture commerciali della zona sono state evacuate per precauzione. Vicino al valico di Gaggiolo, in provincia di Varese al confine tra Italia e Svizzera, la polizia doganale ha trovato dell'esplosivo all'interno di un Suv. Per precauzione, gli edifici e le strutture commerciali della zona sono state evacuate.