Trova foto dell' "amante" sul telefono del marito e lo accoltella: l'atroce malinteso (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nello stato del Sonora, uno stato situato nella parte nord-occidentale del Messico, precisamente nella cittadina di Cajeme, qualche settimana fa una donna ha accoltellato il marito. In preda alla gelosia dopo aver visto delle fotografie di una presunta "amante" sul telefono dell'uomo, la signora Leonora R. ha reagito con la violenza. Quando il marito, Juan N., è riuscito a toglierle il coltello dalle mani la moglie ha capito di aver commesso però un errore fatale. La gelosia per colpa di alcune foto Tutto ha avuto inizio quando la donna, Leonora R., ha "scoperto" alcune fotografie secondo lei molto "sospette" sul cellulare del marito, degli scatti di una donna in cui al principio, non si è riconosciuta.

