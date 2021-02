Triathlon | le qualificazioni olimpiche e paralimpiche sono congelate fino al primo maggio

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Continuano le difficoltà legate alla pandemia anche per il mondo del. Nella giornata odierna, infatti, Worldha comunicato che, proprio per le problematiche legate al Covid-19, i processi di Qualificazione Olimpica e Paralimpica non riprenderanno prima del 1. Contemporaneamente è stata cancellata anche la World Cup di Miyazaki, in Giappone, originariamente prevista per il 20 marzo. Il comunicato emesso dalla Federazione internazionale spiega che: “Nel corso di una riunione tenutasi il 4 febbraio in teleconferenza, il WorldExecutive Board ha discusso la ripresa dei periodi di qualificazione olimpica e paralimpica. Dopo aver consultato gli atleti, gli allenatori, i comitati medici e tecnici, il Consiglio ha approvato la decisione di attendere ancora qualche settimana per vedere come ...