Trasporto vaccini | “Manca personale | 140 dipendi hanno lasciato le Poste”

"Con quale personale vogliamo trasportare i vaccini in tutta Italia? Con quali mezzi? Magari a discapito della consegna della Posta e del Trasporto di corrispondenza e pacchi?" Così, Rossana Pepe, segretaria generale di Slp Cisl Bergamo, risponde alla proposta che Giuseppe Lasco, condirettore di Poste, ha fatto giovedì 4 febbraio, mettendo a disposizione "la flotta di terra più grande d'Italia, una compagnia aerea Cargo, 12.800 Uffici Postali, 27.000 portalettere pronta per consegnare tutti i vaccini anti-Covid, in ogni angolo d'Italia". "Ben venga la richiesta di status prioritario per impiegati e portalettere – prosegue Pepe -. I nostri lavoratori non si sono mai fermati, neanche nei momenti più critici dell'epidemia. A Bergamo specialmente, tra marzo e maggio, giravano soltanto ambulanze e postini e ...

