Trasporto Aereo. Parrucci (PD): “Solidarietà ai lavoratori degli scali romani” (Di venerdì 5 febbraio 2021) POLITICA ROMA – “Esprimo Solidarietà al settore aeroportuale capitolino, che sta subendo una drammatica crisi economica legata alla pandemia. Oltre 40 mila lavoratori degli scali romani e dell’indotto sono in cassa integrazione e la lenta ripresa del comparto Aereo porta con sé il rischio di una progressiva perdita occupazionale”. È quanto dichiara in una nota Daniele Parrucci, responsabile Politiche del Lavoro del PD Roma. “Ai timori del personale precario si aggiunge la forte preoccupazione degli stagionali, con contratti continuativi di pochi mesi, che sono esclusi da qualsiasi sussidio relativo all’emergenza da Covid-19. L’aeroporto di Fiumicino rappresenta la più grande impresa regionale, ma molti lavoratori sono “invisibili”. È ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021) POLITICA ROMA – “Esprimoal settore aeroportuale capitolino, che sta subendo una drammatica crisi economica legata alla pandemia. Oltre 40 milae dell’indotto sono in cassa integrazione e la lenta ripresa del compartoporta con sé il rischio di una progressiva perdita occupazionale”. È quanto dichiara in una nota Daniele, responsabile Politiche del Lavoro del PD Roma. “Ai timori del personale precario si aggiunge la forte preoccupazionestagionali, con contratti continuativi di pochi mesi, che sono esclusi da qualsiasi sussidio relativo all’emergenza da Covid-19. L’aeroporto di Fiumicino rappresenta la più grande impresa regionale, ma moltisono “invisibili”. È ...

