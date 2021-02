Tottenham, Mourinho: “Tre ko di fila? Qui non si vince da 60 anni» – VIDEO (Di venerdì 5 febbraio 2021) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa le tre sconfitte consecutive subite in Premier League – VIDEO José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa le tre sconfitte consecutive subite in Premier League. «Mi metto pressione addosso ogni giorno. Non ho bisogno che lo facciano gli altri. Lo faccio ogni giorno da solo. È dal 2012 che si perdono tre gare consecutive? E da quando non si vince nessun trofeo? Magari potrei conquistarne uno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) José, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa le tre sconfitte consecutive subite in Premier League –José, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa le tre sconfitte consecutive subite in Premier League. «Mi metto pressione addosso ogni giorno. Non ho bisogno che lo facciano gli altri. Lo faccio ogni giorno da solo. È dal 2012 che si perdono tre gare consecutive? E da quando non sinessun trofeo? Magari potrei conquistarne uno». Leggi su Calcionews24.com

