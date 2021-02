Tottenham Chelsea: così Tuchel sta cambiando i Blues – ANALISI TATTICA (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Tottenham Chelsea si è già iniziata a vedere la mano di Tuchel: da prevedibile e monotematica, la manovra è parsa più coraggiosa e cerebrale Il big match tra Tottenham e Chelsea si è chiuso con una vittoria importantissima da parte dei Blues, che li avvicina notevolmente al quarto posto. Contro un avversario rinunciatario e afflitto da molti problemi (nella stampa inglese si sta molto discutendo la figura di Mourinho), si sono visti già dei principi di Tuchel, in netto contrasto con quelli di Lampard. Come avevamo scritto, il Chelsea con il tecnico inglese era diventava una squadra prevedibile e monocorde: aveva un palleggio e una rifinitura ben poco elaborati, altro non facevano che inondare l’area di cross con triangoli in fascia. Era una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Insi è già iniziata a vedere la mano di: da prevedibile e monotematica, la manovra è parsa più coraggiosa e cerebrale Il big match trasi è chiuso con una vittoria importantissima da parte dei, che li avvicina notevolmente al quarto posto. Contro un avversario rinunciatario e afflitto da molti problemi (nella stampa inglese si sta molto discutendo la figura di Mourinho), si sono visti già dei principi di, in netto contrasto con quelli di Lampard. Come avevamo scritto, ilcon il tecnico inglese era diventava una squadra prevedibile e monocorde: aveva un palleggio e una rifinitura ben poco elaborati, altro non facevano che inondare l’area di cross con triangoli in fascia. Era una ...

