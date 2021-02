Totoministri | Bianchi all’Istruzione? Non abbiamo bisogno di accademici | grazie!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) In queste ore in cui il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi sta cercando di formare un governo tecnico o politico, chi si occupa di scuola non può fare a meno che guardare con ansia alla poltrona di viale Trastevere. Il posto della 38enne Lucia Azzolina in questi ultimi vent’anni è stato cambiato ben dieci volte. A ricoprire il ruolo di ministro dell’Istruzione sono stati per la maggior parte politici di professione che non avevano frequentato le scuole se non da alunni o da genitori (Letizia Moratti, Giuseppe Fioroni, Maria Stella Gelmini) eche ne sapevano più di università che di scuole dell’obbligo (Francesco Profumo, Maria Chiara Carrozza, Stefania Giannini, Lorenzo Fioramonti). Tra i politici e gli, è arrivata una sindacalista (Valeria Fedeli), un ex insegnante diventato burocrate del ministero (Marco Bussetti) ...