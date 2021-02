Torino, Nicola: “Voglio salvare il Toro. N’Koulou? La scadenza dei contratti non è compito mio” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante la presentazione della sfida di campionato, in programma domani a Bergamo contro l’Atalanta alle ore 15, Davide Nicola ha parlato a proposito del contratto di N’Koulou, in scadenza il prossimo 30 giugno, esprimendo un po’ di difficoltà nel spiegare la situazione: “Alla scadenza dei contratti pensa la segreteria sportiva. Io, personalmente, mi occupo di campo. Io e i giocatori ci siamo parlati chiaramente, da uomini, prima della chiusura di mercato. Adesso c’è poco da aggiungere, servono i fatti e non le parole. Chi è rimasto ha a cuore il nostro obiettivo e nel gruppo darò a tutti una chance per poter essere determinanti. Non sono qui per dare voti al nostro mercato appena concluso. Al mio arrivo abbiamo fatto un’analisi attentissima sulle caratteristiche dei giocatori, e sui loro ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Durante la presentazione della sfida di campionato, in programma domani a Bergamo contro l’Atalanta alle ore 15, Davideha parlato a proposito del contratto di, inil prossimo 30 giugno, esprimendo un po’ di difficoltà nel spiegare la situazione: “Alladeipensa la segreteria sportiva. Io, personalmente, mi occupo di campo. Io e i giocatori ci siamo parlati chiaramente, da uomini, prima della chiusura di mercato. Adesso c’è poco da aggiungere, servono i fatti e non le parole. Chi è rimasto ha a cuore il nostro obiettivo e nel gruppo darò a tutti una chance per poter essere determinanti. Non sono qui per dare voti al nostro mercato appena concluso. Al mio arrivo abbiamo fatto un’analisi attentissima sulle caratteristiche dei giocatori, e sui loro ...

