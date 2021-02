Tommaso Zorzi indaga sul “biglietto-gate” e stuzzica Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò – VIDEO (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il biglietto scritto da Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga è stato un argomento molto discusso in questa settimana e mentre gli inquilini del Grande Fratello Vip si domandano quale sia il reale interesse dell’attrice verso il giovane, Tommaso Zorzi va dritto al punto con domande scomode. Zorzi indaga sul “bigliettino-gate” e stuzzica Andrea Zenga e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilscritto daadè stato un argomento molto discusso in questa settimana e mentre gli inquilini del Grande Fratello Vip si domandano quale sia il reale interesse dell’attrice verso il giovane,va dritto al punto con domande scomode.sul “bigliettino-” ee... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : “Ma chi te conosce?”... in collegamento Tommaso Zorzi dice la sua!?? #GFVIP - beether2 : RT @nom3utent3: 752? FORZA??#tzvip - Eliviel1 : Mi stupisce il fatto che @tommaso_zorzi non abbia un gay radar... Pensa che rosalinda e zenga si piacciano. Ma non… - pazza_lucida : ?? Nel mentre finiamo questo ?? - iris_JB_94 : RT @GIOVYB94: livello di stabilità mentale: Tommaso Zorzi che dopo cinque mesi nella casa baratta i suoi vestiti per un biccchiere di vino… -