Tokyo 2020, triathlon: qualificazione olimpica congelata sino al primo maggio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il World triathlon Executive Board ha comunicato che i processi di qualificazione olimpica e Paralimpica non riprenderanno fino al primo maggio e che la decisione finale in merito sarà presa il 18 marzo. La classifica è stata congelata lo scorso marzo, con gli eventi che si sono svolti alla fine della stagione 2020. L’Executive Board ha rivisto il calendario previsto per la stagione 2021, con le ‘World triathlon Championship Series’ e le ‘World triathlon World Cup’ che riprenderanno dopo il 1° maggio. La ‘World triathlon Cup Miyazaki’, prevista per il 20 marzo, è stata annullata dalla Japanese triathlon Union e dal comitato organizzatore, a causa delle attuali restrizioni di viaggio ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il WorldExecutive Board ha comunicato che i processi die Paralimpica non riprenderanno fino ale che la decisione finale in merito sarà presa il 18 marzo. La classifica è statalo scorso marzo, con gli eventi che si sono svolti alla fine della stagione. L’Executive Board ha rivisto il calendario previsto per la stagione 2021, con le ‘WorldChampionship Series’ e le ‘WorldWorld Cup’ che riprenderanno dopo il 1°. La ‘WorldCup Miyazaki’, prevista per il 20 marzo, è stata annullata dalla JapaneseUnion e dal comitato organizzatore, a causa delle attuali restrizioni di viaggio ...

sportface2016 : #Tokyo2020, #Triathlon: qualificazione olimpica congelata sino al primo maggio - GiobruChinotto : @DiegoFusaro Ma non c'è stata alcuna crisi 5S-PD, la crisi è stata 5S-IV. È come se il 29 ottobre 2019 avessi prede… - ronniehowlett3 : RT @AnimeClick: Tokyo 2020: presidente organizzazione giochi nella bufera per frasi sessiste - AnimeClick : Tokyo 2020: presidente organizzazione giochi nella bufera per frasi sessiste - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020: pubblicata la prima edizione del Playbook. Tutte le linee guida e le norme anti Covid-19 -