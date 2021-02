Tinto Brass, sesso e Covid: “Giovani, fatelo sempre, con o senza mascherina” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb – Tinto Brass parla di sesso e di Covid, anche se si è appena ripreso da un’ischemia. Non si perde d’animo, anzi! “Ho passato cinque giorni in pronto soccorso“ racconta “non mi rendevo conto di dove fossi, mi chiedevo dove fosse Caterina, perché non venisse e mi sentivo disperato. Poi ho capito che nessuno poteva entrare a causa del Covid, mi sono adeguato a quelle regole balorde. Ma sapevo che lei c’era sempre ad aspettarmi“. Tinto Brass, l’ischemia e il Covid “La situazione di emergenza per le misure anti Covid non può essere gestita con misure che limitano gravemente la libertà delle persone” racconta Tinto Brass “e il loro diritto all’affetto e alle cure nei momenti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 feb –parla die di, anche se si è appena ripreso da un’ischemia. Non si perde d’animo, anzi! “Ho passato cinque giorni in pronto soccorso“ racconta “non mi rendevo conto di dove fossi, mi chiedevo dove fosse Caterina, perché non venisse e mi sentivo disperato. Poi ho capito che nessuno poteva entrare a causa del, mi sono adeguato a quelle regole balorde. Ma sapevo che lei c’eraad aspettarmi“., l’ischemia e il“La situazione di emergenza per le misure antinon può essere gestita con misure che limitano gravemente la libertà delle persone” racconta“e il loro diritto all’affetto e alle cure nei momenti ...

