Tinto Brass innamorato di Caterina Varzi. E il racconto della malattia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tinto Brass racconta della malattia, dei giorni trascorsi in ospedale nel pieno della pandemia e dell'amore per sua moglie Caterina Varzi che non lo ha abbandonato un attimo. Tinto Brass, 88 anni, si è appena ripreso da un'ischemia che lo ha colpito lo scorso gennaio. In una lunga intervista all'Adnkronos ha ripercorso i momenti vissuti in ospedale quando a causa dell'emergenza Covid si è sentito abbandonato, senza poter avere accanto la moglie Caterina, che ha sposato in seconde nozze nel 2017. Racconta il regista: "Ho passato cinque giorni in pronto soccorso non mi rendevo conto di dove fossi, mi chiedevo dove fosse Caterina, perché non venisse e mi sentivo disperato. Poi ho capito che nessuno poteva ...

