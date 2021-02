Tinto Brass dopo l'ictus: "La misure anti-Covid in ospedale non posso essere contro le libertà" - (Di venerdì 5 febbraio 2021) Novella Toloni Il regista ha raccontato del malore e del lungo ricovero in ospedale in piena pandemia senza dimenticare però il suo lavoro e i tabù contemporanei "Ho passato cinque giorni in pronto soccorso non mi rendevo conto di dove fossi, mi chiedevo dove fosse Caterina, perché non venisse e mi sentivo disperato". Inizia così il racconto di Tinto Brass all'Adnkronos, a pochi giorni dal rientro a casa dopo il lungo ricovero in ospedale. Il regista di pellicole erotiche è stato colpito da una grave ischemia all'inizio di gennaio e ha trascorso le ultime tre settimane in una clinica di Roma Nord nella quale, causa pandemia, è rimasto completamente solo e isolato dai familiari. nodo 1815881 Si è reso necessario l'intervento della moglie che, attraverso i legali di famiglia, è riuscita a ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Novella Toloni Il regista ha raccontato del malore e del lungo ricovero inin piena pandemia senza dimenticare però il suo lavoro e i tabù contemporanei "Ho passato cinque giorni in pronto soccorso non mi rendevo conto di dove fossi, mi chiedevo dove fosse Caterina, perché non venisse e mi sentivo disperato". Inizia così il racconto diall'Adnkronos, a pochi giorni dal rientro a casail lungo ricovero in. Il regista di pellicole erotiche è stato colpito da una grave ischemia all'inizio di gennaio e ha trascorso le ultime tre settimane in una clinica di Roma Nord nella quale, causa pandemia, è rimasto completamente solo e isolato dai familiari. nodo 1815881 Si è reso necessario l'intervento della moglie che, attraverso i legali di famiglia, è riuscita a ...

