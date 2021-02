The Vampire Diaries: esce la nona stagione della serie? Ecco la dichiarazione di Ian Somerhalder (Di venerdì 5 febbraio 2021) Radio Andy ha intervistato l'attore Ian Somerhalder, che ha parlato del probabile ritorno dell'acclamata serie tv The Vampire Diares, soprattutto riferendosi ad una nona stagione. La serie tv di Kevin Williamson e Julie Plec si era interrotta nel 2017 con l'ottava stagione, chiudendo quel lungo percorso di produzione dal lontano 2009. Uscirà una nuova stagione di The Vampire Diaries? Ecco la dichiarazione di Ian Smerhalder Somerhalder ha confermato di non avere delle notizie concrete riguardo ai piani futuri di The Vampire Diaries, ma subito dopo ironizzando sul fatto che tutti personaggi sarebbero troppo grandi per poter riprendere ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Radio Andy ha intervistato l'attore Ian, che ha parlato del probabile ritorno dell'acclamatatv TheDiares, soprattutto riferendosi ad una. Latv di Kevin Williamson e Julie Plec si era interrotta nel 2017 con l'ottava, chiudendo quel lungo percorso di produzione dal lontano 2009. Uscirà una nuovadi Theladi Ian Smerhalderha confermato di non avere delle notizie concrete riguardo ai piani futuri di The, ma subito dopo ironizzando sul fatto che tutti personaggi sarebbero troppo grandi per poter riprendere ...

TheGamesMania77 : ???? Dal Nostro Blog tante novità e curiosità seguici per non perderti le eccezionali novità e le iniziative del nego… - rosestojacob_ : confesso: Non ho mai visto the vampire diaries :) - monojooniee : @taaehhyungg THE VAMPIRE JOON DIDISKDJCIS - PULPF1CT1ON : 60. the vampire doll 1970 dir. michio yamamoto - EleGiov : The Vampire Diaries: arriverà il revival della serie? -

Ultime Notizie dalla rete : The Vampire 'The Vampire Diaries': perché Ian Somerhalder è contrario a un reboot o a una nuova stagione

Ian Somerhalder non è un fan dell'idea di un possibile reboot o di una nuova stagione di The Vampire Diaries. L'attore, che ha interpretato Damon Salvatore nella serie, è stato intervistato su questo tema dalla radio Sirius XM e il conduttore gli ha chiesto se abbia sentito dei gossip che ...

I migliori dischi usciti a gennaio 2021

Ascoltando il grunge delicato della quarta traccia, The Cow - la storia di due ragazze in una città ... una corda tesa tra lo sporco garage dei Bee Bee Sea e il punk educato dei Vampire Weekend . Marco ...

Ian Somerhalder risponde ai rumor su The Vampire Diaries 9 TVSerial.it Legacies 3, Kaylee Bryant ha un grande rimpianto: "Mi tormenterà per sempre!"

L'attrice ha interpretato nell'episodio musical il personaggio di Nina Dobrev in The Vapire Diaries, indossando la sua collana in un momento sbagliato ...

“The Vampire Diaries”: perché Ian Somerhalder è contrario a un reboot o a una nuova stagione

“The Vampire Diaries”: perché Ian Somerhalder è contrario a un reboot o a una nuova stagione Ian Somerhalder non è un fan dell'idea di un possibile reboot o di una nuova stagione di The Vampire Diarie ...

Ian Somerhalder non è un fan dell'idea di un possibile reboot o di una nuova stagione diDiaries. L'attore, che ha interpretato Damon Salvatore nella serie, è stato intervistato su questo tema dalla radio Sirius XM e il conduttore gli ha chiesto se abbia sentito dei gossip che ...Ascoltando il grunge delicato della quarta traccia,Cow - la storia di due ragazze in una città ... una corda tesa tra lo sporco garage dei Bee Bee Sea e il punk educato deiWeekend . Marco ...L'attrice ha interpretato nell'episodio musical il personaggio di Nina Dobrev in The Vapire Diaries, indossando la sua collana in un momento sbagliato ...“The Vampire Diaries”: perché Ian Somerhalder è contrario a un reboot o a una nuova stagione Ian Somerhalder non è un fan dell'idea di un possibile reboot o di una nuova stagione di The Vampire Diarie ...