The Serpent Queen: Starz produce una serie tv inedita su Caterina de' Medici. Ecco le anticipazioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'emittente televisiva Starz aggiunge al suo catalogo di prodotti inediti un'altra serie tv. Le trattative per la produzione di un dramma storico sulla figura del personaggio di Caterina de' Medici cominciano a concretizzarsi, infatti, il nuovo prodotto di casa Starz si chiamerà The Serpent Queen. Starz produce una nuova serie tv su Caterina de' Medici: Ecco quello che sappiamo La serie tv su Caterina de' Medici conterà di ben otto episodi basati sul libro «Catherine de' Medici: Renaissance Queen of France» scritto da Leonie Frieda.

