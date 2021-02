The Serpent Queen, Starz ordina una serie su Caterina De’ Medici – Notizie serie tv (Di venerdì 5 febbraio 2021) The Serpent Queen, Starz ordina una nuova serie che racconterà la storia di Caterina De’ Medici di Francia, in arrivo prossimamente anche su Starzplay. Il canale americano Starz continua a puntare sulle storie dedicate alle dinastie europee, focalizzandosi sulle principesse. Il canale ha di recente ordinato The Serpent Queen, una serie tv che si ispira alla storia di Caterina De’ Medici di Francia, scritta e prodotta da Justin Haythe. The Serpent Queen si ispira al romanzo Catherine De Medici: Reinassance Quenn of France, scritto da Leonie Freida. ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 5 febbraio 2021) Theuna nuovache racconterà la storia diDe’di Francia, in arrivo prossimamente anche suplay. Il canale americanocontinua a puntare sulle storie dedicate alle dinastie europee, focalizzandosi sulle principesse. Il canale ha di recenteto The, unatv che si ispira alla storia diDe’di Francia, scritta e prodotta da Justin Haythe. Thesi ispira al romanzo Catherine De: Reinassance Quenn of France, scritto da Leonie Freida. ...

