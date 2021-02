The Serpent Queen: ordinata la serie su Caterina de’ Medici (Di venerdì 5 febbraio 2021) In arrivo su Starz The Serpent Queen, period drama di genere storico dedicato alla figura di Caterina de’ Medici La rete statunitense Starz ha oggi annunciato di aver ordinato The Serpent Queen, period drama di genere storico basato sulla vita di Caterina de’ Medici. La serie, che sarà composta da otto episodi, è basata sul libro di Leonie Frieda, Catherine de Medici: Renaissance Queen of France. Christina Davis, responsabile della programmazione su Starz, ha parlato con grande entusiasmo della nuova serie, descrivendo The Sepent Queen come il ritratto di una delle regine più influenti mai raccontato dalla rete (ricordiamo tra i period drama mandati in onda da ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 5 febbraio 2021) In arrivo su Starz The, period drama di genere storico dedicato alla figura dide’La rete statunitense Starz ha oggi annunciato di aver ordinato The, period drama di genere storico basato sulla vita dide’. La, che sarà composta da otto episodi, è basata sul libro di Leonie Frieda, Catherine de: Renaissanceof France. Christina Davis, responsabile della programmazione su Starz, ha parlato con grande entusiasmo della nuova, descrivendo The Sepentcome il ritratto di una delle regine più influenti mai raccontato dalla rete (ricordiamo tra i period drama mandati in onda da ...

Noovyis : (The Serpent Queen: al via la produzione della serie Starzplay su Caterina de' Medici) Playhitmusic - - 3cinematographe : Starz ha annunciato di aver dato il via alla produzione di The Serpent Queen, serie sulla vita di Caterina de' Medi… - curious_serpent : RT @commentatric3: @rosmellomood Giuliano: 'La mia casa' Dayane: 'La nostra casa' See the difference - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Serpent Queen: al via la produzione della serie Starzplay su Caterina de' Medici… - dituttounpop : Tra le altre notizie di oggi: Starz ha ordinato The Serpent Queen, sulla vita di Caterina De' Medici. HBO Max sta s… -