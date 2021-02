The Serpent Queen: al via la produzione della serie Starzplay su Caterina de' Medici (Di venerdì 5 febbraio 2021) The Serpent Queen, la serie su Caterina de' Medici sarà scritta e prodotta dallo sceneggiatore di Revolutionary Road Justin Haythe col regista Francis Lawrence, Stacie Passon si prepara a dirigere il primo episodio per Starz. Starz ha annunciato oggi di aver dato il via a The Serpent Queen, l'oscura leggenda di Caterina de' Medici, serie dello scrittore e produttore esecutivo Justin Haythe (Bohemian Rhapsody, Red Sparrow). Basata sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda, la serie sarà prodotta da Francis Lawrence con Stacie Passon a dirigere vari episodi incluso il pilota. Erwin Stoff è anche produttore esecutivo di 3 Arts ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) The, lasude'sarà scritta e prodotta dallo sceneggiatore di Revolutionary Road Justin Haythe col regista Francis Lawrence, Stacie Passon si prepara a dirigere il primo episodio per Starz. Starz ha annunciato oggi di aver dato il via a The, l'oscura leggenda dide'dello scrittore e produttore esecutivo Justin Haythe (Bohemian Rhapsody, Red Sparrow). Basata sul libro Catherine de: Renaissanceof France di Leonie Frieda, lasarà prodotta da Francis Lawrence con Stacie Passon a dirigere vari episodi incluso il pilota. Erwin Stoff è anche produttore esecutivo di 3 Arts ...

