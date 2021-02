The Last of Us: il veterano di Naughty Dog, Kurt Margenau, critica duramente la tossicità dei videogiocatori (Di venerdì 5 febbraio 2021) Kurt Margenau, che ha lavorato in Naughty Dog a titoli come The Last of Us Part II, prende posizione contro la tossicità nel mondo del gaming, soprattutto verso le figure più vulnerabili. In risposta all'articolo di Kotaku in cui viene intervistata la popolare Streamer Emme "Negaoryx" Montgomery sulle orribili minacce di morte di cui è stata vittima in seguito ai suoi video, Margenau ha infatti sollevato la questione sociale che una vicenda come questa comporta, soprattutto per le donne coinvolte. "Quando ero un ventenne, evitavo di dire che lavoravo nel mondo dei videogiochi perché altrimenti sarei sembrato troppo nerd per fare bella figura con le ragazze. Ora evito per via dell'immagine che certi 'Gamer' proiettano sul mondo. Non dobbiamo mai sottovalutare quanto sia difficile essere ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021), che ha lavorato inDog a titoli come Theof Us Part II, prende posizione contro lanel mondo del gaming, soprattutto verso le figure più vulnerabili. In risposta all'articolo di Kotaku in cui viene intervistata la popolare Streamer Emme "Negaoryx" Montgomery sulle orribili minacce di morte di cui è stata vittima in seguito ai suoi video,ha infatti sollevato la questione sociale che una vicenda come questa comporta, soprattutto per le donne coinvolte. "Quando ero un ventenne, evitavo di dire che lavoravo nel mondo dei videogiochi perché altrimenti sarei sembrato troppo nerd per fare bella figura con le ragazze. Ora evito per via dell'immagine che certi 'Gamer' proiettano sul mondo. Non dobbiamo mai sottovalutare quanto sia difficile essere ...

