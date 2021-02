“The Highlights”, è il nuovo album con tutti i successi di The Weeknd (Di venerdì 5 febbraio 2021) Esce oggi “The Highlights”, il nuovo progetto musicale di The Weeknd, che raccoglie i brani più famosi e noti dell’artista degli ultimi dieci anni. L’album, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, è stato ideato per la sua esibizione durante l’Halftime Show del Pepsi Super Bowl LV, che avrà luogo nel Raymond James Stadium di Tampa, domenica 7 febbraio, e sarà trasmesso sulla CBS. È stato inoltre annunciato l’ “After Hours Tour”, che porterà il cantante live a Milano l’1 novembre 2022, unica data italiana, presso il Mediolanum Forum. Biglietti in prevendita su #MyLiveNation dalle ore 10:00 di sabato 6 febbraio e in vendita generale dalle ore 10:00 di lunedì 8 febbraio. In meno di un decennio, The Weeknd, ha raggiunto la platea mondiale, ricevendo tantissimi premi e diventando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Esce oggi “The”, ilprogetto musicale di The, che raccoglie i brani più famosi e noti dell’artista degli ultimi dieci anni. L’, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, è stato ideato per la sua esibizione durante l’Halftime Show del Pepsi Super Bowl LV, che avrà luogo nel Raymond James Stadium di Tampa, domenica 7 febbraio, e sarà trasmesso sulla CBS. È stato inoltre annunciato l’ “After Hours Tour”, che porterà il cantante live a Milano l’1 novembre 2022, unica data italiana, presso il Mediolanum Forum. Biglietti in prevendita su #MyLiveNation dalle ore 10:00 di sabato 6 febbraio e in vendita generale dalle ore 10:00 di lunedì 8 febbraio. In meno di un decennio, The, ha raggiunto la platea mondiale, ricevendo tantissimi premi e diventando ...

