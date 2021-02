The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda il quarta puntata della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla quarta puntata. trama I protagonisti della serie tv (in primis il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore)) nell’episodio di oggi (“Mai più come prima”) saranno alle prese con una paziente incinta di due gemelli e con diversi dolori: i suoi anticorpi infatti attaccheranno uno dei due feti. Nel frattempo Shaun chiederà a Lea di tornare ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda il(4) stagione di The, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme lesullaI protagonistiserie tv (in primis il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore)) nell’episodio di oggi (“Mai più come prima”) saranno alle prese con una paziente incinta di due gemelli e con diversi dolori: i suoi anticorpi infatti attaccheranno uno dei due feti. Nel frattempo Shaun chiederà a Lea di tornare ...

