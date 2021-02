Terme di Caracalla, martedì la riapertura al pubblico (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – Dopo il periodo di chiusura determinato dall’emergenza sanitaria, martedi’ 9 febbraio la Soprintendenza Speciale di Roma riapre al pubblico le Terme di Caracalla, con una novita’: l’installazione di pannelli per le persone con disabilita’ visive. Un’apertura, durante i giorni feriali, dal martedi’ al venerdi’, che sara’ rivolta soprattutto ai cittadini romani, un’occasione per riscoprire il grande parco delle Terme di Caracalla, attualmente diretto ad interim dall’archeologa Anna De Santis. “Un nuovo inizio, che speriamo diventi un simbolo di ripresa- si augura il Soprintendente Speciale di Roma Daniela Porro- Un ritorno alla bellezza, grazie alla maestosita’ delle Terme di Caracalla, che garantiscono sicurezza e distanziamento a tutti i visitatori. Il frutto di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – Dopo il periodo di chiusura determinato dall’emergenza sanitaria, martedi’ 9 febbraio la Soprintendenza Speciale di Roma riapre alledi, con una novita’: l’installazione di pannelli per le persone con disabilita’ visive. Un’apertura, durante i giorni feriali, dal martedi’ al venerdi’, che sara’ rivolta soprattutto ai cittadini romani, un’occasione per riscoprire il grande parco delledi, attualmente diretto ad interim dall’archeologa Anna De Santis. “Un nuovo inizio, che speriamo diventi un simbolo di ripresa- si augura il Soprintendente Speciale di Roma Daniela Porro- Un ritorno alla bellezza, grazie alla maestosita’ delledi, che garantiscono sicurezza e distanziamento a tutti i visitatori. Il frutto di ...

AgCultNews : Terme di Caracalla, da martedì 9 riapertura con nuovo percorso per disabilità visive @_MiBACT @CoopCultureIT… - 80Ciaccarini : RT @Agnese73186871: Vasche da bagno in granito egiziano delle terme di Caracalla che sono diventate fontane in piazza Farnese. Pensate all… - Elisa27071981 : RT @Agnese73186871: Vasche da bagno in granito egiziano delle terme di Caracalla che sono diventate fontane in piazza Farnese. Pensate all… - f_girasole : RT @Agnese73186871: Vasche da bagno in granito egiziano delle terme di Caracalla che sono diventate fontane in piazza Farnese. Pensate all… - LaVi24865063 : RT @Agnese73186871: Vasche da bagno in granito egiziano delle terme di Caracalla che sono diventate fontane in piazza Farnese. Pensate all… -