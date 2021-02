Tentano il colpo in una casa ma arrivano i Carabinieri: il ladro si lancia dalla finestra per scappare (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un 26enne di origini albanesi, l’altro ieri notte, assieme con un complice, si era introdotto all’interno di una abitazione disabitata nel piccolo comune romano per tentare il furto. Sembrava un gioco facile per i due malviventi: rubare tutto quel che era presente in casa e scappar via. Purtroppo per loro, un cittadino che passava di lì nel vedere le luci accese di quella casa (solitamente disabitata) ha lanciato subito l’allarme chiamando il 112. Giunti sul posto i due Carabinieri della Stazione di Vicovaro, hanno subito notato che uno dei due malviventi era nei pressi di una finestra cercando una via di fuga… mai avrebbero pensato però che il 26enne avrebbe deciso di lanciarsi a 15metri di altezza. Leggi anche: Si accascia sul volante nell’auto, uomo rischia di essere stroncato da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un 26enne di origini albanesi, l’altro ieri notte, assieme con un complice, si era introdotto all’interno di una abitazione disabitata nel piccolo comune romano per tentare il furto. Sembrava un gioco facile per i due malviventi: rubare tutto quel che era presente ine scappar via. Purtroppo per loro, un cittadino che passava di lì nel vedere le luci accese di quella(solitamente disabitata) hato subito l’allarme chiamando il 112. Giunti sul posto i duedella Stazione di Vicovaro, hanno subito notato che uno dei due malviventi era nei pressi di unacercando una via di fuga… mai avrebbero pensato però che il 26enne avrebbe deciso dirsi a 15metri di altezza. Leggi anche: Si accascia sul volante nell’auto, uomo rischia di essere stroncato da ...

