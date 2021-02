Tennis, Stefano Travaglia: “Ho lavorato sul rovescio. Dovrò studiare Monteiro e Tiafoe” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stefano Travaglia si è qualificato alla semifinale del torneo ATP 250 di Melbourne 1. L’azzurro ha infilato sei vittorie in sette partite in questo nuovo anno e per la prima volta in carriera avrà la possibilità di disputare una semifinale nel massimo circuito. Il nostro portacolori ha analizzato il suo venerdì ai microfoni di UbiTennis: “Contro Bublik c’era molto vento, ma sono stato lì e ho cercato di giocare il mio Tennis, recuperando anche nel secondo set dopo essere partito male. Lui è uno che non ti dà ritmo, e nel primo ha fatto tantissimi errori, quindi io gliela rimandavo di là e basta. Nel secondo ero un po’ spaesato perché lui è salito e io sono sceso, ma come ho detto lui è imprevedibile: sono andato a rispondere sul 6-5 e dal 15-40 lui ha fatto due ace di seconda, un doppio fallo e una palla corta su cui ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021)si è qualificato alla semifinale del torneo ATP 250 di Melbourne 1. L’azzurro ha infilato sei vittorie in sette partite in questo nuovo anno e per la prima volta in carriera avrà la possibilità di disputare una semifinale nel massimo circuito. Il nostro portacolori ha analizzato il suo venerdì ai microfoni di Ubi: “Contro Bublik c’era molto vento, ma sono stato lì e ho cercato di giocare il mio, recuperando anche nel secondo set dopo essere partito male. Lui è uno che non ti dà ritmo, e nel primo ha fatto tantissimi errori, quindi io gliela rimandavo di là e basta. Nel secondo ero un po’ spaesato perché lui è salito e io sono sceso, ma come ho detto lui è imprevedibile: sono andato a rispondere sul 6-5 e dal 15-40 lui ha fatto due ace di seconda, un doppio fallo e una palla corta su cui ...

