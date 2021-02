Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Linda vede Dirk alzarsi dalla sedia a rotelle!

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Anche un bugiardo professionista può tradirsi in un momento di disattenzione. Sarà quello che accadrà aBaumgartner (Markus Pfeiffer), che nelle prossime puntatedicompirà un passo falso che rischierà di pagare a carissimo prezzo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!puntateviene smascherato da Ariane Ariane scopre chenon è paralizzato,© ARD (Screenshot)Sono settimane ormai cheprende in giro tutti, fingendo un’invalidità da cui è ormai completamente guarito. Una commedia crudele giustificata da un unico fine: ...