Tempesta d'amore, anticipazioni dal 7 al 13 febbraio: un ritorno inaspettato

Dirk sarà ancora al centro delle intricate vicende di Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni della soap opera tedesca dal 7 al 13 febbraio. L'uomo, infatti, si è alzato dalla sedia a rotelle per salvare Linda durante lo sfortunato tiro di Amelie che ha purtroppo colpito la donna alla testa. La sorella di Christoph riceverà la diagnosi di commozione cerebrale di media gravità e Michael le prescriverà assoluto riposo, ma lei non ricorderà nulla dell'incidente. Dopo un po', però, recupererà la memoria e si ricorderà di aver visto l'ex marito in piedi. Dirk le spiegherà di essersi alzato spinto dall'adrenalina del momento. Nel frattempo, Steffen incolperà Tim per l'infortunio alla madre, ma Franzi difenderà il ragazzo e questo le costerà l'ennesimo litigio con il fidanzato. Vanessa, intanto, sarà gelosa di ...

