Taranto | internalizzazione operatori 118 | Fials | bene il direttore generale Asl Sindacato

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Di seguito una dichiarazione di Francesco Sardella, del: Una delibera che fa tornare la fiducia e la speranza nella vita degli autisti-soccorritori volontari e dipendenti, attualmente ancora governati dalle organizzazioni di volontariato convenzionate presenti sul territorio ionico, una ottima azione la scelta deldell’Asl diavv. Stefano Rossi quella di emettere ufficialmente il mandato nei confronti dell’amministratore unico di Ssnitaservice dott. Vito Santoro. Chiara la necessità dell’istituzione di un tavolo tecnico per affrontare con impegno e costanza i succesivi passi che definiranno l’iter delle procedure da attuare al fine di tutelare gliche da oltre dieci anni assieme alla nostra organizzazione sindacale, lottano per avere ...

piobulgaro : Avviata la procedura per l’internalizzazione del servizio 118, primo passo per costituire una rete di emergenza più… - BlunoteWeb : #Taranto: Internalizzazione #118, i sindacati chiamano l’#ASLTaranto - rdegiorgi53 : Manduria (Taranto) “L’internalizzazione del personale 118 è una vittoria della Lega” - lillidamicis : “Con l’avvio della procedura di internalizzazione del servizio 118 nella provincia di Taranto i cittadini potranno… -

Oggi prendiamo atto, con la pubblicazione della delibera dell'Asl, dell'avvio di quelle procedure " dicono FP CGIL, CISL FP e UILFPL territoriali " e valutiamo positivamente il fatto che l'...04/02/2021118 I sindacati chiamano l'ASL "Istituire subito un tavolo permanente per ... Oggi prendiamo atto, con la pubblicazione della delibera dell'ASL, dell'avvio di quelle ...Di seguito una dichiarazione di Francesco Sardella, del sindacato Fials: Una delibera che fa tornare la fiducia e la speranza nella vita degli autisti-soccorritori volontari e dipendenti, attualmente ...A novembre scorso fu una foto che ritraeva un operatore del 118 esausto e in cerca di ristoro su una panchina a far assurgere agli onori della cronaca la vicenda dei circa 400 addetti (tra autisti e s ...