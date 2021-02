Tajani: 'Mattarella chiaro, il governo non può avere perimetri politici' (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'indicazione del Presidente della Republica, Sergio Mattarella, 'mi sembra accolta pienamente da Mario Draghi ed è quella di dar vita a un governo senza perimetri politici'. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'indicazione del Presidente della Republica, Sergio, 'mi sembra accolta pienamente da Mario Draghi ed è quella di dar vita a unsenza'. Lo ha detto il ...

Ettore572 : RT @MediasetTgcom24: Tajani: 'Mattarella chiaro, il governo non può avere perimetri politici' #GovernoDraghi - MediasetTgcom24 : Tajani: 'Mattarella chiaro, il governo non può avere perimetri politici' #GovernoDraghi - signori_massimo : @arcobalenietnei @incorreggibile @matteosalvinimi Ha tradito gli alleati aprendo a Draghi pressochè incondizionatam… - Andy_Rio71 : @Antonio_Tajani IL BLOCCO DEL NUOVO DECRETO RISTORI CAUSA CRISI DI GOVERNO LASCIA IN CONDIZIONI D' INDIGENZA MIGLIA… - GirolamoNavarra : RT @FedericoPostet: E se alla fine la 'compattezza con FI che ha permesso di far cadere Conte' fosse in realtà una mossa di Tajani che gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tajani Mattarella Tajani: Mattarella è stato chiaro, il Governo non può avere perimetri politici

Tajani ha dunque ribadito che 'non si può dire sì a priori ma il nostro intendimento è dare una mano al nostro Paese, senza perimetri politici',. Con un governo che abbia 'stabilità' e 'autorevolezza'...

Tajani: 'Mattarella chiaro, il governo non può avere perimetri politici'

... Sergio Mattarella, 'mi sembra accolta pienamente da Mario Draghi ed è quella di dar vita a un governo senza perimetri politici'. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ai ...

Tajani: "Mattarella chiaro, il governo non può avere perimetri politici" TGCOM Tajani: "Scelta di Mattarella auspicata da FI, da Draghi andremo con spirito costruttivo"

Il vicepresidente di Forza Italia ha poi aggiunto: "Da Draghi andremo con spirito costruttivo, anche Silvio Berlusconi sarà presente in prima persona. Lui è il leader del nostro movimento politico, pr ...

Tajani: "Mattarella chiaro, il governo non può avere perimetri politici"

L'indicazione del Presidente della Republica, Sergio Mattarella, "mi sembra accolta pienamente da Mario Draghi ed è quella di dar vita a un governo senza perimetri politici". Lo ha detto il vicepresid ...

ha dunque ribadito che 'non si può dire sì a priori ma il nostro intendimento è dare una mano al nostro Paese, senza perimetri politici',. Con un governo che abbia 'stabilità' e 'autorevolezza'...... Sergio, 'mi sembra accolta pienamente da Mario Draghi ed è quella di dar vita a un governo senza perimetri politici'. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio, ai ...Il vicepresidente di Forza Italia ha poi aggiunto: "Da Draghi andremo con spirito costruttivo, anche Silvio Berlusconi sarà presente in prima persona. Lui è il leader del nostro movimento politico, pr ...L'indicazione del Presidente della Republica, Sergio Mattarella, "mi sembra accolta pienamente da Mario Draghi ed è quella di dar vita a un governo senza perimetri politici". Lo ha detto il vicepresid ...