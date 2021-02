Svolta storica in Virginia | abolisce la pena di morte È lo Stato che ha giustiziato più persone negli Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Ladiventa il ventitreesimoUsa a mandare in pensione il boia, e il primo del Sud a farlo. Dopo il via libera del Senato, oggi è arrivato quello della Camera – aule entrambe a maggioranza democratica – e ora manca soltanto la firma del governatore dem Ralph Northam. Una formalità visto che Northam è da sempre a favore dell’abolizione delladi. Dalla sua fondazione come colonia ha1.329, più di qualsiasi altro, ha riferito il Deathlty Information. Nei tempi moderni, lasegue solo il Texas nel numero di esecuzioni da quando la Corte Suprema ha ripristinato ladinel 1976. Attualmente sono 25 gli Stati Usa ...