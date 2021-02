SviluppoImpresa | Bini | norma permette a imprese di guardare al futuro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Varata all’unanimità la legge a sostegno del tessuto produttivo Trieste, 5 feb – “Oggi è stata scritta una bella pagina della storia politica del Friuli Venezia Giulia.è una legge complessa e importante che vuole dare risposte concrete, soprattutto nel medio e lungo termine, alle necessità delledella nostra regione e vedere l’Aula approvarla all’unanimità non può che fare grande piacere perché conferma la serietà del lavoro svolto. Voglio quindi ringraziare l’intero Consiglio regionale, perché in questi giorni abbiamo potenziato, rafforzato e resoancora più rispondente alle esigenze delle nostre. Negli scorsi mesi abbiamo svolto un lavoro molto importante e corposo di ascolto e di sintesi, per il quale ringrazio sia la Direzione Attività produttive che l’Agenzia ...

TRIESTE_news : SviluppoImpresa, Bini: 'Valorizza modello nuovo fondato su sostenibilità economica, ambientale e sociale' -… - CRFVG : Sono ripresi i lavori del #CRFVG. Prosegue la discussione generale sul ddl n. 123 #Sviluppoimpresa. Il Presidente a… -

Ultime Notizie dalla rete : SviluppoImpresa Bini

Il Gazzettino

È questo il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio, a margine dell'approvazione dei primi trentacinque articoli del ddl 123, all'......Emidio, ha focalizzato gli obiettivi del ddl 123 'Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia,' ...Varata all'unanimità la legge a sostegno del tessuto produttivo Trieste, 5 feb - Oggi è stata scritta una bella pagina della storia politica del Friuli Venezia Giulia. SviluppoImpresa ...Trieste, 4 feb - "Dal dibattito in Aula escono arricchite le norme su commercio e turismo. Credo che SviluppoImpresa potrà incidere in maniera innovativa alla crescita di questi comparti, settori su c ...