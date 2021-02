Suv con esplosivo al confine con la Svizzera | evacuati edifici nel raggio di 500 metri

Corriere : Esplosivo su un Suv al confine con la Svizzera: evacuati edifici nel raggio di 500 metri - LaStampa : Trovato esplosivo su un suv al confine con la Svizzera, evacuati edifici nel raggio di 500 metri - MediasetTgcom24 : Varese, trovato esplosivo su un Suv al confine con la Svizzera #svizzera - vincenzopagano4 : RT @Corriere: Esplosivo su un Suv al confine con la Svizzera: evacuati edifici nel raggio di 500 metri - Lucia05149332 : RT @RaiNews: Un fermo a Gaggiolo (Varese) -

Ultime Notizie dalla rete : Suv con

Era in viaggio verso la Svizzera a bordo di unquando è stato fermato a Gaggiolo (Varese) per un controllo, e nella sua auto è stato rinvenuto dell'esplosivo. Si tratta di un cittadino italiano su cui sono in corso indagini. Edifici e ...Era in viaggio verso la Svizzera a bordo di unquando è stato fermato a Giaggiolo (Varese) per un controllo, e nella sua auto è stato rinvenuto dell'esplosivo. Si tratta di un cittadino italiano ...Svelati i prezzi della MG EHS, l’ibrida plug in del marchio britannicoPer intraprendere una "vita elettrica", MG offre un SUV rispettoso dell'ambiente, funzionale, sicuro e a un prezzo accessibile che ...Porsche Cayenne 2022 avrà un look grintoso con un frontale totalmente rivisto. Le foto “rubate” ci rimandano il SUV tedesco con una ...