Superata (davvero) la soglia di un milione di vaccinati. In Liguria Renzo Piano diventa testimonial per gli over 80 (Di sabato 6 febbraio 2021) «Un milione di persone vaccinate in Italia». Il 15 gennaio scorso il ministro della Salute Roberto Speranza annunciava il traguardo della campagna vaccinale in Italia. Il dato era ottimista, fin troppo. Come avevamo ricostruito, un milione di persone aveva ricevuto la prima dose di vaccino, circostanza con non garantiva loro la protezione completa contro il Coronavirus. Ai tempi infatti erano solo 6mila i cittadini ad aver ricevuto entrambe le dosi. Ora invece quella soglia è stata Superata davvero. Secondo il portale ufficiale, il numero di persone che hanno ricevuto prima e seconda dose in Italia è 1.024.271, il totale delle somministrazioni invece è arrivato a 2.421.403. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono soprattutto le donne, arrivate a quota 1.524.542. Gli uomini invece sono ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) «Undi persone vaccinate in Italia». Il 15 gennaio scorso il ministro della Salute Roberto Speranza annunciava il traguardo della campagna vaccinale in Italia. Il dato era ottimista, fin troppo. Come avevamo ricostruito, undi persone aveva ricevuto la prima dose di vaccino, circostanza con non garantiva loro la protezione completa contro il Coronavirus. Ai tempi infatti erano solo 6mila i cittadini ad aver ricevuto entrambe le dosi. Ora invece quellaè stata. Secondo il portale ufficiale, il numero di persone che hanno ricevuto prima e seconda dose in Italia è 1.024.271, il totale delle somministrazioni invece è arrivato a 2.421.403. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono soprattutto le donne, arrivate a quota 1.524.542. Gli uomini invece sono ...

skrnrv : @cremadiarachidi Secondo me lui non l’ha proprio superata.. forse devi parlarci, a me davvero dà l’impressione che… - LochiMarco : Ti sei proprio superata,questa canzone è davvero bellissima.?? @ddlovato @SamFischer #WhatOtherPeopleSay - chiara_msc_ : @debsciri @RitaTrcn Siii meravigliosa davvero. Ha una luce negli occhi molto particolare. Sì anche a me, lui è semp… - gattocattivo1 : @Keynesblog @stebellentani Qualcuno ha informato Mattarella che la cosa è già superata? Perché il poverino sembrava… - stacojona : @feavlessarii tesoro ti capisco purtroppo ormai sono due anni che l'ho 'superata', anche se queste cose non si supe… -